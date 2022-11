Airbnb presenta la winter release e lancia Start

Prima il lancio di “Categorie” per consentire agli ospiti una sempre maggiore varietà di soggiorni, oggi l’introduzione di “Start” nell’ambito della consueta winter release con cui Airbnb vuole rendere ancora più facile pubblicare un annuncio. L’aggiornamento invernale del colosso Usa comprende anche il potenziamento dell’assicurazione AirCover e una più ampia varietà di offerta.

«Airbnb è nata durante un periodo di recessione – racconta il ceo Brian Chesky – Oggi, proprio come durante il 2008, le persone sono interessate ad avere un guadagno extra attraverso l’ospitalità. È per questo che abbiamo creato un modo semplice con cui milioni di persone possono pubblicare un annuncio su Airbnb. Con Start ogni nuovo host riceverà gratuitamente l’assistenza personalizzata di un superhost, che lo accompagnerà dalla prima domanda alla prima prenotazione».

Nell’ultimo anno oltre 30 milioni di persone hanno visitato il sito di Airbnb per scoprire di più sull’home sharing. Con Airbnb Start il nuovo host viene messo in contatto con un superhost che fornisce assistenza personalizzata, rispondendo alle prime domande e accompagnandolo fino all’arrivo del primo ospite. Si può comunicare via audio, video o messaggio: sono 1.500 i superhost in più di 80 Paesi che aiuteranno i nuovi host a iniziare a ospitare. Inoltre, ci sarà il supporto di un team specializzato di Community Support.

Oltre al potenziamento dell’assicurazione AirCover (verifica dell’identità degli ospiti, tecnologia per il controllo delle prenotazioni e una migliore protezione danni fino a 3 milioni di dollari, inclusa una copertura per automezzi e barche e la protezione per gli oggetti d’arte e di valore), Airbnb ha aggiunto nuove categorie di soggiorni: ci sono case a 3.000 metri sul livello del mare; alloggi verificati con ingressi, camere da letto e servizi senza gradini percorribili in sedia a rotelle; sistemazioni con spazi per giocare a basket, sale giochi, minigolf, scivoli d’acqua o anche case coreane tradizionali costruite con materiali completamente naturali.