Airbnb, online la summer release di app e sito web













Nuova importante release per il sito web e l’app di Airbnb, aggiornati con oltre 50 categorie di case e con innovative funzioni come “Soggiorni Collegati” e “AirCover”, online in tutto il mondo a partire dagli Stati Uniti.

Lo scorso anno Airbnb ha annunciato ben 150 aggiornamenti per migliorare ogni aspetto del proprio servizio. Ma quello attuale è il più grande cambiamento dell’azienda Usa degli ultimi dieci anni. Uno slancio high tech che comprende una nuova modalità di ricerca case, una funzione innovativa (Soggiorni Collegati) che offre maggiori opzioni per i soggiorni più lunghi con la possibilità di dividere il viaggio tra due alloggi, e AirCover, la copertura assicurativa inclusa gratuitamente per ogni soggiorno.

«Il modo di viaggiare delle persone è cambiato per sempre. Per questo motivo stiamo presentando il più grande cambiamento di Airbnb di questo decennio – ha affermato Brian Chesky, ceo e co-fondatore di Airbnb – Molto importante l’introduzione di AirCover, garantendo la sicurezza di prenotare in tranquillità, sapendo che siamo al fianco dei viaggiatori».

Aprendo il sito o l’app vengono presentate 56 categorie di alloggi organizzate in base a design, posizione o attività. Per creare le Categorie Airbnb, vengono valutate milioni di case usando il machine learning per analizzare titoli, descrizioni scritte, didascalie delle foto, dati impostati dagli host e recensioni degli ospiti.

Inoltre, negli ultimi tre mesi, quasi la metà delle notti prenotate su Airbnb riguardavano viaggi di una settimana o più. E per questo è arrivata Soggiorni Collegati, che permette di dividere il viaggio tra due case: quando si cerca una destinazione specifica le varie opzioni utili appaiono automaticamente nei risultati.

Inoltre, quest’estate milioni di persone viaggeranno per la prima volta dall’inizio della pandemia. Per questo è stata introdotta AirCover, e in qualunque momento l’ospite dovesse sentirsi non al sicuro potrà mettersi in contatto con agenti specializzati nella sicurezza, giorno e notte.