Airbnb moltiplica gli utili con i long stay

#ViaggiOff | Limoni secchi, sciroppo di datteri, riso basmati, coriandolo... ecco alcuni ingredienti top per preparare il Machboos di pollo, uno dei piatti più amati e cucinati negli Emirati Arabi.Oggi per #cookandgo abbiamo aperto la box di Micatuca per prepararlo, in onore di Expo 2020 Dubai sotto i riflettori