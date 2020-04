Airbnb “incassa” 1 miliardo di dollari da Silver Lake e Sixth Street

Sono Silver Lake Partners e Sixth Street Partners le due società di private equity che hanno annunciato di avere investito 1 miliardo di dollari in Airbnb, portando così il capitale della società californiana a un totale di 5,4 miliardi di dollari.

Come si legge in una nota dell’azienda, in una situazione come quella attuale, con l’intera industria del travel e dell’ospitalità in crisi a causa dell’emergenza da coronavirus, le nuove risorse serviranno al ceo Brian Chesky per «continuare a investire sugli host e sui prodotti».

Dal canto loro, Silver Lake e Sixth Street Partners contribuiranno con 5 milioni di dollari alla crescita del Superhost Relief Fund, portando il suo ammontare a quota 15 milioni.

Il fondo in questione era stato costituito qualche giorno fa per aiutare i cosiddetti superhost a saldare i loro debiti e a proseguire la loro attività, e si era aggiunto a un’ulteriore dotazione di 150 milioni di dollari creata ad hoc per permettere il rimborso delle prenotazioni cancellate a causa della pandemia da Covid-19.