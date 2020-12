Airbnb debutta in Borsa a dicembre: valutata 35 miliardi di dollari

Airbnb è pronta alla quotazione in Borsa. Negli scorsi giorno, infatti, il colosso californiano ha presentato i dettagli di quella che sarà una delle Ipo (offerta pubblica iniziale) più attese degli ultimi anni e forse la più grande degli ultimi 12 mesi in termini di giro d’affari.

La multinazionale del travel prevede di vendere circa 2,8 miliardi di dollari in azioni con un valore per singola azione che varia dai 44 ai 50 dollari. In questo modo, dal momento della quotazioni in Borsa (che avverrà entro fine anno sul Nasdaq con la sigla ABNB) la società sarà valutata intorno ai 35 miliardi di dollari.

Airbnb ha rinviato più volte il suo debutto nel mercato azionario a causa della grave crisi dovuta alla pandemia da nuovo coronavirus. La valutazione privata della multinazionale, infatti, durante quest’anno è scesa dai 31 miliardi ai 18 miliardi di dollari, ma i vertici e gli investitori ora sono pronti a scommettere che Airbnb sosterrà presto un rimbalzo del suo giro d’affari, appena le restrizioni si allenteranno e il vaccino comincerà a essere distribuito in tutto il mondo.

Nei primi nove mesi del 2020 Airbnb ha registrato ricavi per quasi 2,5 miliardi di dollari, un clamoroso -48% rispetto allo scorso anno, e perdite nette che hanno sfiorato i 700 milioni di dollari.