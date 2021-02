airBaltic, codeshare con Lufthansa sui voli per Vilnius e Riga













Accordo di codeshare tra Lufthansa e airBaltic. A partire dal 28 marzo, il vettore tedesco inserirà i propri codici di marketing sulle rotte operate dalla compagnia lettone tra Monaco e Riga, in Lettonia, oltre a Monaco e Vilnius, in Lituania.

Heiko Heidusch, head of airline partnerships Lufthansa Group, dichiara: «Siamo lieti di iniziare questa nuova collaborazione con airBaltic e di rafforzare ulteriormente la nostra rete nei Paesi baltici, un mercato forte sia per i clienti d’affari che per i turisti».

Martin Gauss, presidente e ceo di airBaltic, aggiunge: «Dal momento che la Germania è uno dei mercati chiave di airBaltic, non vediamo l’ora di dare il via a questa partnership e di offrire migliori opportunità di viaggio ai passeggeri di tutto il mondo».