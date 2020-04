AirAsia torna a volare dal 29 aprile

AirAsia riparte. Il vettore basato a Kuala Lumpur, infatti, torna a volare sulle rotte interne e su alcuni Paesi asiatici: si partirà – sempre su approvazione del governo – il 29 aprile dalla Malesia, per poi seguire con Thailandia e Filippine il 1° maggio e con India e Indonesia, rispettivamente il 4 e il 7 maggio.

«Siamo davvero contenti di poter tornare a volare e servire i nostri clienti – ha dichiarato Bo Lingam, a capo dell’area airlines business di AirAsia Group – Spero che si possano riattivare tutte le operazioni il prima possibile».

In conformità con le norme di sicurezza in relazione alla pandemia di Covid-19, «abbiamo condotto una revisione completa delle nostre procedure di gestione dei viaggiatori sia a terra che a bordo – conclude Bo Lingam – Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità aeroportuali per garantire che tutte le misure precauzionali pertinenti siano in atto per garantire un viaggio sicuro, piacevole e confortevole per tutti».