Air Transat torna a volare sulla Roma-Toronto dal 28 luglio

Air Transat ha annunciato la ripresa dei voli diretti Roma-Toronto dal 28 luglio. La rotta riprende con due collegamenti settimanali ogni martedì e venerdì, operata con Airbus A330-200 e sotto il segno della flessibilità.

Inoltre, già a partire dal 23 luglio, la compagnia aerea canadese riprenderà i voli gradualmente (fino al 31 ottobre prossimo) con 23 rotte internazionali verso l’Europa e gli Stati Uniti, oltre a un programma di voli nazionali tra le principali città canadesi.

Tuttavia, il Covid e il suo impatto sul settore turistico stanno costringendo la compagnia a estendere la sospensione di alcuni voli, a ridurre significativamente la capacità e ad annullare completamente determinate rotte per la stagione estiva 2020. In Italia, Venezia e Lamezia sono sospese per tutta la summer.

Riguardo le prenotazioni, quelle individuali confermate prima del 4 marzo 2020 possono modificare le date del viaggio, la destinazione fino a sette giorni prima della partenza. Se i passeggeri preferiscono annullare il biglietto, potranno ottenere un credito valido per 24 mesi. I clienti che hanno prenotato dopo il 4 marzo scorso, quando è stata introdotta la politica Prenota con Fiducia, possono apportare le stesse modifiche gratuitamente fino a 24 ore prima della data di partenza, mentre chi preferisce annullare il viaggio può richiedere un credito valido per 12 mesi.

Infine, Air Transat sta implementando nuove misure sanitarie Traveller Care e tutti i procedimenti sono stati completamente rivisti in conformità con le raccomandazioni e i requisiti delle Autorità di regolamentazione: dall’ arrivo in aeroporto, al check in, a bordo e fino alla destinazione.