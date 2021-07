Air Transat torna a volare. A Keating la direzione commerciale Italia













Air Transat prevede di iniziare la graduale ripresa delle operazioni di volo il 30 luglio 2021. Il programma invernale offrirà voli verso quasi 50 destinazioni nei Caraibi, in Messico, in America centrale e meridionale, negli Stati Uniti e in Europa.

Al contempo la compagnia aerea canadese ha incaricato il suo direttore commerciale per il Regno Unito e l’Irlanda, Adrian Keating, di guidare una gamma più ampia rete di mercati in tutta Europa (inclusa l’Italia) e nelle Americhe. Keating, che manterrà il suo ruolo di leadership per Air Transat nel Regno Unito e in Irlanda, si assumerà ora la responsabilità delle entrate per una serie di altri mercati online di Air Transat.

In ciascuno dei 10 mercati di cui ora è responsabile, il compito di Keating sarà quello di elaborare la propria strategia commerciale, comprese tutte le attività di vendita e marketing su ogni canale di distribuzione.

Joseph Adamo, chief sales & marketing officer di Air Transat, ha commentato: «Adrian ha guidato le nostre operazioni nel Regno Unito e in Irlanda con grande abilità, costruendo la consapevolezza del marchio e le vendite prima della pandemia e gestendo in modo efficace le numerose sfide che ne sono seguite. So che porterà questa competenza nei nuovi mercati per i quali ora è responsabile».

Adrian Keating, dal canto suo, ha dichiarato: «Non vedo l’ora di costruire strategie commerciali che capitalizzeranno il nostro comprovato appeal come vettore di piacere e la richiesta dei consumatori di tornare a viaggiare non appena le circostanze lo permetteranno».