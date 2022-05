Air Transat, riprendono i voli da Venezia per Montréal e Toronto













Pronti al decollo i voli diretti dall’Italia al Canada di Air Transat, compagnia aerea canadese e rappresentata in Italia da Rephouse gsa. Dal 6 maggio riprendono infatti i voli dall’aeroporto di Venezia Marco Polo per Montréal e dal 21 giugno per Toronto.

La compagnia aerea canadese opererà a maggio un volo diretto e da luglio due voli diretti settimanali (venerdì e lunedì) da Venezia ampliando le possibilità di raggiungere da punto a punto Montréal. Air Transat collegherà sempre con un volo diretto settimanale (ogni martedì) Venezia a Toronto.

Inoltre, grazie ai voli in connessione da Venezia è possibile raggiungere anche il Canada dell’Ovest verso Vancouver e Calgary. Infatti i voli del venerdì hanno buone connessioni per Toronto, Vancouver, Calgary, mentre i voli del lunedì hanno connection comode per Toronto e Vancouver. Così come i voli Venezia-Toronto del martedì permettono coincidenze su Montreal e Vancouver

I voli sono operati con Airbus A330 configurati in 2 classi di servizio: classe economica e classe Club ed i pasti sono serviti a bordo ed ogni poltrona a bordo è dotata di proprio intrattenimento video.