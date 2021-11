Air Transat rilancia il network sull’Italia: 13 voli per l’estate













Air Transat ha annunciato il programma dei voli per l’estate 2022. Nel picco della stagione la compagnia aerea canadese opererà oltre 250 collegamenti a settimana verso 44 destinazioni.

Dall’Italia Air Transat opererà 13 voli no stop totali. Da Roma Fiumicino sono previsti cinque collegamenti diretti per Toronto e quattro per Montréal da aprile 2022. Su Venezia Marco Polo ci sarà un volo diretto per Toronto e due per Montréal da maggio 2022. Per Lamezia Terme un no stop per Toronto da giugno 2022.

Da Toronto, in aggiunta ai 14 voli settimanali da Londra, i viaggiatori potranno volare da 13 destinazioni in Europa quali Italia, Francia, Grecia, Croazia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Da Montréal Air Transat opererà sette voli per Londra Gatwick e 14 per Parigi. Saranno in totale 19 le destinazioni europee accessibili da e per il Canada con voli diretti Air Transat.

Inoltre, il vettore ha rafforzato la sua posizione internazionale operando rotte dall’aeroporto di Québec City Jean Lasage offrendo esclusivi voli diretti tra Québec City-Londra e Québec City-Parigi. Air Transat è rappresentata in Italia da Rephouse Gsa.

I voli Air Transat possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggi italiane in gds. L’ufficio di gsa supporta le agenzie con informazioni, biglietteria e supporto tecnico al numero di telefono 06.9606512 o via mail airtransat(at)rephouse.it. L’Ufficio Gruppi dedicato ad Air Transat (minimo 10 persone) è reperibile via mail a airtransat.gruppi(at)rephouse.it.

Nei prossimi mesi, Air Transat servirà il Canada, gli Stati Uniti, l’Europa e il Sud con una flotta di nuova generazione composta dai nuovi aerei Airbus A321neoLr.