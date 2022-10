Air Transat presenta in fiera i nuovi voli tra Italia e Canada

Raggiunge il traguardo dei 35 anni dalla sua fondazione Air Transat, compagnia aerea canadese che al Ttg Travel Experience di Rimini (stand 55 – Padiglione A1) con Rephouse Gsa presenta i nuovi voli tra Italia e Canada per il 2023.

«Torniamo a incontrare i nostri partner con grande entusiasmo per approfondire le importanti novità della compagnia tra il nostro Paese, il Canada e il Nord America», commenta Tiziana Della Serra, managing director del gsa. Nel 2023, il network di Air Transat prevede 13 nostop da tre aeroporti italiani: Roma, Venezia e Lamezia Terme.

Dalla Capitale ci saranno, da maggio prossimo, cinque voli a settimana per Toronto e quattro per Montréal. Da Venezia, nello stesso mese, decolleranno tre collegamenti settimanali per Toronto e Montréal; da Lamezia, da giugno, un volo settimanale per Toronto. Infine, rotte in connessione per Vancouver e/o Calgary.