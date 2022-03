Air Transat presenta a Napoli la ripresa dei voli sul Canada













Presenza strategica alla Bnmt di Napoli, quella di Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, (padiglione 6-6085), per illustrare nel dettaglio la ripresa dei suoi voli diretti per il Canada, da tre aeroporti strategici: Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia Terme.

I collegamenti riprenderanno da aprile a ottobre: complessivamente, Air Transat opererà 13 voli diretti , nel dettaglio: da Roma Fiumicino 5 voli diretti per Toronto e 4 voli diretti per Montréal da aprile 2022 ; da Venezia 1 volo diretto per Toronto e 2 voli diretti per Montréal da maggio 2022 o Lamezia Terme 1 volo diretto per Toronto da giugno 2022.

Inoltre, per l’estate sono disponibili da Roma e Venezia comodi voli in connessione con il Canada dell’Ovest per Vancouver e Calgary per raggiungere il cuore delle Montagne Rocciose e i parchi canadesi.

«Torniamo alla Bmt – spiega Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse – per incontrare gli agenti di viaggi, partner di riferimento che fino ad oggi hanno garantito alla compagnia di raggiungere importanti risultati commerciali. Noi non ci siamo mai fermati e, nonostante l’emergenza Covid, abbiamo sempre mantenuto i rapporti con il canale agenziale in forte sofferenza. Manteniamo salda la fiducia con il B2B e vogliamo consolidare il loro ruolo nella filiera di settore».

Anche nel 2022 Air Transat opererà i voli da e per l’Italia con Airbus A330, configurati con due classi di servizio, Economy e Club. «Sul fronte della politica commerciale – spiega Della Serra – verranno riconfermati i vari livelli di tariffe, dalla Eco Budget, la più economica che non è rimborsabile e non prevede bagaglio in stiva, alla Eco Standard, con un buon rapporto qualità-prezzo, bagaglio in stiva, pre selezione gratuita del posto a bordo e possibilità di modifiche: C’è poi la Eco Flex che presenta interessanti plus di flessibilità operativa. È importante precisare che, sia per le tariffe Budget che Standard, i biglietti si possono cambiare senza penali, ferma restando la differenza tariffaria da volo a volo. Mentre per le tariffe Club Standard e Club Flex sono stati mantenuti tutti i plus di servizio con una politica di flessibilità senza limiti di tempo».