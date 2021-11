Air Transat lancia l’operativo voli per l’estate 2022













Air Transat ha annunciato il programma dei voli per l’estate 2022. Nel picco della stagione la compagnia aerea canadese opererà oltre 250 collegamenti a settimana verso 44 destinazioni.

Da Toronto, in aggiunta ai 14 voli settimanali da Londra, i viaggiatori potranno volare da 13 destinazioni in Europa quali Italia, Francia, Grecia, Croazia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Da Montréal Air Transat opererà sette voli per Londra Gatwick e 14 per Parigi. Saranno in totale 19 le destinazioni europee accessibili da e per il Canada con voli diretti Air Transat.

Inoltre, il vettore ha rafforzato la sua posizione internazionale operando rotte dall’aeroporto di Québec City Jean Lasage offrendo esclusivi voli diretti tra Québec City-Londra e Québec City-Parigi.

Dall’Italia Air Transat opererà 13 nostop su Roma Fiumicino, cinque diretti per Toronto e quattro diretti per Montréal da aprile 2022. Su Venezia Marco Polo ci sarà un volo diretto per Toronto e due per Montréal da maggio 2022. Per Lamezia Terme un nostop per Toronto da giugno 2022.