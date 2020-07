Air Transat, dal 28 luglio torna il Roma-Toronto

Air Transat annuncia la ripresa dei voli diretti Roma Fiumicino-Toronto a partire da martedì 28 luglio 2020. La rotta Roma-Toronto riprende con un volo diretto settimanale ogni martedì per il mese di agosto; a settembre saranno operativi due voli il martedì e il venerdì, e a ottobre l’operativo prevede due collegamenti diretti il venerdì e il lunedì.

I passeggeri potranno raggiungere la destinazione in 9 ore e 45 minuti all’andata, e rientrare a Roma con 8 ore e 40 minuti, a bordo degli Airbus A330-200

Air Transat prevede per i viaggiatori flessibilità, comfort e tariffe vantaggiose sia in Classe Economica che in Classe Club. La compagnia ha introdotto nuove misure sanitarie e di sicurezza con il programma “Traveller Care” e tutti i procedimenti sono stati completamente rivisti in conformità con le raccomandazioni e i requisiti delle autorità competenti: dall’arrivo in aeroporto, al check in, a bordo e fino alla destinazione.