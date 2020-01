Air Transat consolida il network 2020 dall’Italia al Canada

Air Transat presenta il suo ampio network per volare dall’11 aprile 2020 dall’Italia direttamente in Canada dell’Est grazie ai voli diretti per Toronto e Montréal e dal 3 maggio 2020 anche raggiungere il Canada dell’Ovest con i voli in connessione per Vancouver e Calgary.

La compagnia aerea canadese opererà 19 voli diretti settimanali Italia-Canada da 3 aeroporti italiani Roma, Venezia e Lamezia offrendo un ampio ventaglio di possibilità per raggiungere comodamente le due città dell’Est Toronto e Montréal.

Da Roma Fiumicino a partire dall’11 aprile saranno disponibili 7 voli diretti per Toronto e 5 per Montréal a settimana; da Venezia dal 2 maggio ci saranno 3 collegamenti diretti per Montréal e 2 voli per Toronto a settimana. Infine, il 19 giugno da Lamezia sarà operativo un volo settimanale per Toronto che rappresenta ad oggi l’unico collegamento diretto tra la Calabria e il Canada.

Oltre ai voli diretti da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal, saranno disponibili anche 16 voli settimanali in connessione via Toronto o Montréal per Vancouver e Calgary. Il vettore opera voli in connessione su Vancouver, con 3 voli settimanali, via Toronto e con 6 voli a settimana via Montréal, su Calgary con 3 voli settimanali via Montréal o Toronto da Roma. Vancouver si può raggiungere anche da Venezia con 3 voli settimanali via Montréal e da Lamezia grazie a un collegamento settimanale. Tutte le destinazioni sono combinabili.

Air Transat offre quindi 4 destinazioni in Canada da 3 aeroporti italiani per Estate 2019 ai viaggiatori provenienti dall’Italia, flessibilità, comfort e tariffe sia in Classe Economica che in Classe Club combinabili e convenienti per i viaggi in Canada per vacanza, per studio o lavoro.

«La compagnia aerea Air Transat si consolida sempre di più nel nostro Paese raggiungendo ottimi coefficienti di riempimento sulle tratte Italia-Canada. Inoltre per quanto riguarda il movimento degli italiani verso il Canada possiamo confermare che rileviamo una richiesta crescente anno su anno, infatti anche i nuovi voli diretti invernali hanno registrato risultati positivi e sono stati apprezzati dal mercato. Ora puntiamo all’estate e al grande richiamo che può avere il Canada come meta di viaggio», afferma Tiziana Della Serra, sales & marketing director Air Transat Italy.

La compagnia opera con aeromobili A330-300 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).