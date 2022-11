Air Transat compie 35 anni e potenzia l’offerta Italia-Canada

Ripartenza ad alta quota per Air Transat con i voli diretti Italia-Canada da maggio 2023 che celebrano nel miglior modo possibile i 35 anni di attività della compagnia aerea, anche quest’anno premiata quale miglior compagnia aerea viaggi e vacanze in nord America con gli Skytrax World Airline Awards 2022.

Rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, Air Transat presidierà il mercato italiano con 13 voli diretti da tre aeroporti: Roma, con cinque voli a settimana per Toronto e quattro voli per Montreal; da Venezia con due voli settimanali per Montreal ed uno per Toronto e da Lamezia Terme con un volo settimanale per Toronto, offrendo anche voli in connessione dai tre scali italiani per Vancouver e/o Calgary e per il Nord America.

«Air Transat ha ripreso dopo due anni i voli da tre aeroporti italiani, con l’Airbus A330, attestandosi ad una media dell’ 80% di load factor che su Roma ha raggiunto perfino l’85% – ha sottolineato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse Gsa e chief sales & marketing del vettore in Italia – Numeri che ci inducono all’ottimismo grazie anche alle strategie di sviluppo previste come l’operazione di codeshare con Porter Airlines che amplia le destinazioni offerte da Montreal con collegamenti su Halifax lungo la costa atlantica canadese e altre destinazioni previste nell’immediato futuro».

Strategie di sviluppo che per la manager si basano anche sul rinnovamento della flotta, con due nuovi A321LR ed altri quattro A321XLR in ordine e con consegna programmata per il 2025 e sulle buone prospettive del turismo in Canada ed in tutto il Nord America con una forte ripresa di viaggi e vacanze dagli italiani che fanno ben sperare.

«Il nostro sforzo è poi accompagnato da una consolidata partnership con Aeroporti di Roma e con tutta la rete agenziale italiana, perché da sempre Air Transat confida nella preziosa collaborazione degli agenti di viaggi e tour operator italiani per potenziare le opportunità di crescita operativa. Uno sviluppo – ha proseguito Della Serra – all’insegna della sostenibilità: la compagnia, infatti, è membro del consorzio Saf+ che sta costruendo un impianto per produrre una tipologia di carburante a basse emissioni di carbonio».

Sui voli diretti dall’Italia la configurazione a bordo degli aerei Air Transat è impostata con 12 posti in classe Club e 334 posti in classe Economica oppure con la versione a 375 posti (12 in Club e 363 in Economica).

Sul versante tariffario per la classe economica il vettore ha previsto tre livelli di tariffe: la Budget è senza bagaglio, non è rimborsabile, non è possibile il cambio e tutto il servizio a bordo è a pagamento; la tariffa Standard ha una differenza di poche centinaia di euro, ma prevede il bagaglio a bordo, il posto selezionato e la possibilità di modificare date ed è rimborsabile con una penalità di 150 euro.

Mentre la principale novità è sulla tariffa Flex che in passato risultava molto più cara della standard; da oggi Air Transat ha rivisto al ribasso e comprende un bagaglio, la possibilità di modifica ed è completamente rimborsabile fino a 24 ore dalla partenza, e si può pre-selezionare il posto a bordo, con check in prioritario e sicurezza prioritaria negli aeroporti canadesi. Tutte le caratteristiche ed i plus tariffari sono contenuti presenti nei gds con i quali abitualmente lavorano gli agenti di viaggi.

Novità e conferme presentate nel corso di una serata a Roma, alla presenza di molti adv, tour operator, stampa trade e rappresentanti del partner aeroportuale AdR. A tal proposito Federico Scriboni, head of aviation business development di AdR ha sottolineato l’importanza di questo proficuo rapporto: «Una collaborazione che ha favorito il progressivo consolidamento della connettività tra Roma e il Canada, un mercato dagli elevati volumi di traffico e con una reattività dimostrata soprattutto nella passata stagione summer 2022, che si è rivelata una estate record per tutte le compagnie nordamericane che solo nel mese di ottobre hanno fatto segnare una crescita del +20% rispetto allo stesso mese del 2019, ultimo anno pre Covid».