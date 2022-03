Air Transat, codeshare con Porter sull’asse Canada-Usa e Caraibi













I due vettori canadesi Air Transat e Porter Airlines hanno concluso un accordo di codeshare riguardante la stagione estiva 2022. La prima fase dell’accordo si concentrerà sul collegamento delle basi di Porter al Billy Bishop Toronto City Airport e Halifax-Stanfield (YHZ) verso l’hub di Air Transat (rappresentato in Italia da Rephouse gsa, guidato da Tiziana Della Serra) a Montreal-Trudeau (YUL), fornendo ai clienti di entrambi i vettori una maggiore selezione di voli di connessione in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Per il presidente e ceo di Transat, Annick Guérard «siamo molto entusiasti di collaborare con Porter in un’importante partnership che contribuirà al rafforzamento della nostra rete e potenzierà la nostra leadership nei nostri mercati principali. Questo incoraggiante accordo riunisce due marchi pluripremiati e focalizzati sul viaggiatore, i cui orari di volo sono complementari, e crea grandi opportunità per i clienti che cercano qualità e viaggi comodi. Fornendo una migliore connettività, non solo migliorerà la nostra offerta di destinazioni per i nostri clienti canadesi e internazionali, ma farà anche risparmiare loro tempo e renderà i loro viaggi più facili».

«Questo accordo di codesharing con Air Transat completa piacevolmente i nostri piani di crescita – ha detto Michael Deluce, presidente e ceo di Porter Airlines – L’introduzione di un accesso senza soluzione di continuità ai mercati internazionali, dove Air Transat ha lasciato il segno, è un vantaggio particolarmente grande per i nostri passeggeri. La combinazione complessiva di nuove rotte e la ricerca di un partner che condivide la nostra dedizione a fornire una grande esperienza di viaggio è una soluzione perfetta». Ogni vettore commercializzerà, sotto il proprio codice e licenza, i voli operati dall’altro partner, permettendo ai clienti di combinare segmenti di volo su un unico biglietto e di registrare il proprio bagaglio una sola volta.

Porter porterà il suo codice sui voli operati da e per Montréal su 11 destinazioni europee (Atene, Barcellona, Bruxelles, Lisbona, Londra, Lione, Madrid, Parigi, Porto, Tolosa e Venezia), 13 destinazioni del Sud (Cancun, Cayo Coco, Holguin, La Romana, Montego Bay, Port-au-Prince, Puerto Plata, Puerto Vallarta, Punta Cana, Roatan, Samana, Santa Clara e Varadero), cinque destinazioni negli Stati Uniti (Fort Lauderdale, Los Angeles, Miami, Orlando e San Francisco) e due destinazioni nazionali (Calgary e Vancouver). Air Transat metterà il suo codice sui voli di Porter da e per Toronto (Billy Bishop) e Halifax, collegandosi a tutte le destinazioni di cui sopra a Montreal.

Queste sono le aspettative attuali delle parti e le rotte finali rimangono soggette all’ottenimento di tutte le approvazioni normative necessarie. Dopo tali approvazioni, l’accordo dovrebbe essere attuato nell’estate del 2022.