Air Transat avvia il volo diretto da Roma a Montréal













La compagnia aerea canadese Air Transat – rappresentata in Italia da Rephouse gsa di Tiziana Della Serra – annuncia l’avvio del volo diretto Roma-Montréal a partire dal 9 aprile.

La compagnia aerea opererà ad aprile un volo diretto, a maggio due collegamenti per poi arrivare a quattro frequenze settimanali a fine giugno 2022. La rotta è operata con Airbus A330 configurato in due classi di servizio: Classe Economica e Classe Club.

Le tariffe in Classe Economica sono di 3 tipologie: Budget, Standard e Flex. La tariffa Eco Standard di Air Transat è quella con più servizi inclusi e prevede un bagaglio da stiva di 23 Kg + pre-selezione del posto standard a bordo. La tariffa Eco Budget è quella più vantaggiosa per prezzo ma non ha il bagaglio e il posto che possono essere acquistati separatamente.

Le tariffe in Classe Club comprendono, invece, due bagagli in stiva da 32 Kg l’uno inclusi, cabina esclusiva con sedili ampio e reclinabile, servizio dedicato, touch screen con porta Usb. I passeggeri che scelgono la Classe Club hanno anche i seguenti vantaggi: check in banchi dedicati, l’imbarco prioritario, consegna bagagli prioritaria.

I viaggiatori completamente vaccinati non avranno più bisogno di fornire un pre-test Covid-19 per entrare in Canada, ma possono essere selezionati a campione per effettuare un test molecolare, ma non sono tenuti alla quarantena in attesa del risultato del test.