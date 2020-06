Air Tahiti Nui torna a volare sulla Polinesia Francese

Air Tahiti Nui ha annunciato la ripresa dei suoi voli commerciali a bordo degli iconici Tahitian Dreamliner a seguito della riapertura della Polinesia Francese al turismo internazionale dopo l’emerganza Covid-19.

A partire dal 4 luglio, infatti, sarà ripristinato l’operativo che collega l’Europa e Tahiti, mentre dal 20 luglio sarà la volta della riapertura del traffico con gli Stati Uniti, in vista di una riapertura totale dell’intero network della compagnia di bandiera dell’arcipelago dell’Oceano Pacifico.

Dal 4 luglio toccherà, dunque, al Parigi-Papeete via Vancouver (e viceversa), con quattro voli settimanali fino al 13 luglio. Inoltre, dal 20 luglio saranno disponibili 2 ulteriori collegamenti a settimana tra Los Angeles e Papeete e viceversa, in aggiunta alle cinque frequenze da e per Parigi, per un totale di sette settimanali.

I voli da Papeete per Tokyo Narita e Aukland verranno riprogrammati non appena le autorità dei rispettivi Paesi autorizzeranno la riapertura.