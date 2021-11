Air Tahiti Nui torna a volare sulla Parigi-Los Angeles

IN VIAGGIO | A #Mauritius non c’è solo il mareLa pandemia ha cambiato molte cose. E se è stata un evento tragico, senza dubbio, c’è anche chi ha saputo coglierne l’opportunità che ha offerto. Quella di avere il tempo, che si è fermato. E chi ha intuito che questa poteva essere l’occasione per scoprire cose nuove, oggi sta mettendo in campo il frutto di queste scoperte, anche nel turismo. «È quello che sta iniziando a proporre Mauritius – afferma Genevieve Dardanne, managing director della dmc #KreolaLtd – Noi stiamo preparando diversi programmi “alternativi” per delocalizzare il turismo che dai grandi resort e dalle spiagge meravigliose, deve imparare anche ad uscire alla scoperta del territorio, delle tradizioni, della storia e della vita dei mauritani. Un turismo, quindi, che diventa più esperienziale, caratterizzando con maggiore efficacia, forza, unicità e soprattutto emozioni, il soggiorno nell’isola». #lagenziadiviaggi magazineDa Mauritius Natalia Cascio