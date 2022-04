Air Tahiti Nui e Alaska Airlines voleranno sulla Seattle-Papeete













Air Tahiti Nui e Alaska Airlines aprono una nuova rotta che collega la città di Seattle alle Isole di Tahiti.

Le richieste di approvazione da parte delle autorità americane e polinesiane sono in corso, ma i partner hanno già annunciato per la data del 4 ottobre 2022 la prima rotazione e l’inaugurazione dell’orario previsto con due frequenze settimanali. Questi voli sono già presenti nei sistemi di prenotazione e in vendita.

Michel Monvoisin, presidente e amministratore delegato di Air Tahiti Nui, sottolinea che «l’aggiunta di questo servizio alle frequenze già programmate sull’hub di Los Angeles, come voli diretti e in proseguimento per Parigi, porta il totale dei collegamenti operati verso il Nord America in alta stagione a 15 frequenze settimanali».

Mathieu Bechonnet, direttore generale, specifica inoltre che «questa seconda rotta sulla costa occidentale degli Stati Uniti rafforza la posizione di Air Tahiti Nui come punta di diamante del turismo polinesiano».

Per la prima volta nella storia della compagnia, i clienti di Air Tahiti Nui potranno utilizzare le proprie miglia Club Tiare sulla rete del partner Alaska Airlines.