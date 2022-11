Air Serbia sceglie Aviareps come gsa per l’Europa

Air Serbia, la compagnia di bandiera del Paese balcanico, ha nominato Aviareps come agente generale di vendita paneuropeo.

Il gsa fornirà alla compagnia una gamma completa di servizi di vendita, prenotazione e biglietteria e sosterrà la crescita del vettore, oltre che in Italia, anche in Germania, Turchia, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Svezia, Belgio, Danimarca, Norvegia e Finlandia.

Air Serbia, con sede a Belgrado, era nota come Jat Airways fino alla sua ridenominazione e rebranding nel 2013. La compagnia opera voli regionali e internazionali verso oltre 60 destinazioni in Europa, nel Mediterraneo e in Nord America e verso un gran numero di destinazioni anche in Asia e Africa, attraverso i vettori partner.

La compagnia aerea prevede di rinnovare entro la fine dell’anno la propria flotta, che attualmente è composta da 19 aeromobili.

«Abbiamo già lavorato con Aviareps in Norvegia, Russia, Turchia e Repubblica Ceca e dal 1° novembre è responsabile delle nostre attività di vendita a livello paneuropeo. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i loro team di esperti locali e di far crescere la nostra presenza in Europa», commenta Boško Rupić, direttore generale commerciale e strategia di Air Serbia.

«I nostri professionisti altamente qualificati e specializzati nelle vendite delle compagnie aeree aiuteranno Air Serbia a espandere la propria presenza e ad aumentare le vendite», aggiunge Marcelo Kaiser, coo aviation di Aviareps.