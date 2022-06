Air Serbia, decolla il volo da Belgrado a Bari













Da oggi la Serbia è più vicina alla Puglia, grazie all’avvio del nuovo collegamento da Bari per Belgrado operato da Air Serbia. Si tratta della quinta destinazione in Italia della compagnia di bandiera serba dopo Roma, Milano, Venezia e Trieste, i voli saranno operati fino al 27 ottobre prossimo, tre volte a settimana (lunedì, giovedì e domenica).

«Il collegamento con Belgrado, prima volta in assoluto per l’aeroporto di Bari – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ottimo volano per stringere alleanze con i mercati dell’Europa balcanica ai quali guardiamo con sempre più grande attenzione. Il nuovo volo rientra nello scenario disegnato dal nostro piano strategico che punta a obiettivi che rispondano, oltre che alle esigenze di sviluppo del traffico turistico incoming, anche e soprattutto alle esigenze delle imprese pugliesi. Il collegamento con Belgrado, infatti, prima volta in assoluto per l’aeroporto di Bari, assume un valore strategico, essendo anche un ottimo hub, per tutte le nostre aziende con interessi in quella particolare area europea, e arriva a chiusura di un lavoro certosino svolto con caparbietà e passione durante il difficile periodo della pandemia».

Con il lancio di questo servizio, saranno forniti quindi collegamenti senza interruzioni tra Bari e altre città della rete di Air Serbia via Belgrado, come Atene, Bucarest, Dubrovnik, Istanbul, Larnaca, Podgorica, Sarajevo, Skopje, Salonicco, Sofia, Spalato, Tirana e Tivat .

«Con questa ultima espansione della rete – ha dichiarato il direttore generale commerciale e strategia di Air Serbia, Boško Rupić – stiamo ulteriormente rafforzando la nostra posizione in Italia, a soli tre giorni dal lancio dei voli per Trieste. Siamo lieti di avere l’opportunità di offrire ai viaggiatori provenienti da tutta la regione una scelta più ampia durante la pianificazione di un viaggio. La Puglia e il suo capoluogo Bari sono conosciuti per i numerosi luoghi di interesse storico e culturale, città dall’architettura unica, ma anche buoni vini, cibo delizioso e la famosa ospitalità dei suoi abitanti, e crediamo che diventerà una delle destinazioni più popolari per le vacanze estive tra i nostri passeggeri».