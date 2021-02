Air Senegal vola da Dakar a Milano Malpensa tre volte a settimana













Air Senegal ha dato il via alle operazioni sulla rotta Dakar-Milano Malpensa il 17 febbraio. La compagnia aerea opererà tre voli diretti a settimana tra le due destinazioni, di mercoledì, sabato e domenica.

I passeggeri in partenza da Milano potranno usufruire anche di un transito via Dakar per raggiungere Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Ziguinchor e Nouakchott. I voli sono già disponibili nel sistema di prenotazione delle agenzie di viaggi e delle agenzie Air Senegal.

Il volo per Milano Malpensa sarà operato con un aeromobile Airbus A321 da 165 posti, di cui 16 in Business Class e 149 in Economy. I passeggeri potranno, inoltre, beneficiare di una franchigia bagaglio che include 2 colli da 23 kg ciascuno e del nuovo programma fedeltà Teranga.

Ibrahima Kane, amministratore delegato di Air Senegal SA, ha dichiarato: «L’apertura di questa meta strategica, che si sposa perfettamente anche con il nuovo piano di rilancio della nostra compagnia nazionale, contribuisce al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche tra Italia e Senegal».