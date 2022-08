Air Rarotonga riattiva i voli tra le isole Cook e Tahiti

Dallo scorso 13 agosto è operativo il primo volo commerciale tra Rarotonga e Pape’ete: una rotta quindi che collega le isole Cook con Tahiti e che viene operata da Air Rarotonga, in partnership con i governi dei due Paesei e con i vettori Air Tahiti Nui e Air Tahiti. Negli anni precedenti la pandemia, infatti, tra il 2007 e il 2020, la rotta è stata operata da Air Tahiti.

L’operativo prevede un volo a settimana che diventeranno due a settimana a partire da ottobre, includendo un collegamento anche il mercoledì. In attesa che i voli vengano caricati in tutti i principali sistemi gds, le prenotazioni e il ticketing possono essere inizialmente effettuati direttamente con Air Rarotonga oppure richiesti tramite il partner inbound Turama Pacific.

Attraverso la ripresa del volo aereo commerciale tra Rarotonga e Pape’ete, sono state realizzate le aspirazioni condivise di entrambi i governi di creare una rotta di transito che colleghi i due Paesi ad altri mercati turistici, sottolinea la nota stampa del lancio del volo.

Con i recenti annunci di Air New Zealand sulla chiusura delle rotte dirette da Sydney e Los Angeles, le autorità delle Isole Cook hanno affermato che “la priorità assoluta è l’attuazione della nostra strategia di ripresa economica, post-Covid19, che includa la ripresa e l’espansione dei collegamenti aerei internazionali per le Isole Cook. Questo volo inaugurale di Air Rarotonga da Rarotonga a Pape’ete è un passo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Per Nick Costantini, general manager southern europe per Citc – Cook Island Tourism Corporation, «questa rotta auspicata a lungo, permetterà molte combinazioni via Usa ed aggiungerà un gateway a quello neozelandese di Auckland, i quali permetteranno più possibilità di estensioni da Australia e Nuova Zelanda, Tahiti e Usa, oltre a giri del Mondo. Questa è solo un primo traguardo: infatti, ci son trattative in corso per ulteriori e interessantissimi gateway e rotte aggiuntive».

Inoltre, una delegazione composta dalla neo-eletta direttrice sales & marketing Citc, Noeline Mateariki, ed il titolare dell’ufficio inbound di Turama Pacific, Robert Skews, saranno in visita in Italia dal 20 al 24 settembre prossimo per presentare tutte le novità della destinazione.