Air New Zealand nomina Discover the World gsa per L’Europa

Air New Zealand ha esteso la sua partnership con Discover the World per i servizi gsa. Oltre ad America Latina e sud-est asiatico, la partnership coprirà anche i mercati europei.

Christine Sutton – in precedenza con Sta Travel ed Emirates – è stata nominata senior sales manager Uk & Europe con base a Londra.

Aiden Walsh, head of airline development and partnerships for Discover the World, ha commentato: «Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con Air New Zealand per la regione europea».

«Per noi era fondamentale scegliere un partner che potesse rappresentare i valori del nostro marchio e fornire un servizio premium ai nostri partner commerciali. Grazie alla joint venture Singapore Airlines, proponiamo Moreways to New Zealand, offrendo ai nostri clienti opzioni impareggiabili per raggiungere Aotearoa grazie a un network globale», ha aggiunto Aaron Gilden, head of sales Ssea, Uk and Eu per Air New Zealand.