Air Namibia verso la liquidazione: stop a tutti i voli













La compagnia africana Air Namibia ha sospeso tutte le operazioni di volo a tempo indeterminato a partire dall’11 febbraio 2021. È stata la stessa linea aerea ad annunciare attraverso i suoi canali social lo stop alle attività e la sospensione di tutte le prenotazioni. Il governo namibiano, azionista unico di Air Namibia, sarebbe intenzionato ad annunciare la liquidazione volontaria del vettore.

Air Namibia ha in flotta tre Airbus A319-100 (due di proprietà e uno in leasing da Deucalion Aviation Funds), due A330-200 (entrambi in leasing), e quattro Embraer-135er di proprietà.

La decisione della compagnia – che opera da 75 anni – graverà su circa 600 dipendenti che perderanno il lavoro, con la società che ha assicurato – secondo quanto riporta il portale SimpleFlying – che garantirà a tutti i lavoratori l’erogazione di 12 mesi di paga come trattamento di fine rapporto.

I passeggeri possono richiedere il rimborso e contattare il vettore attraverso due indirizzi mail: refunds@airnamibia.aero ; callcentre@airnamibia.aero.