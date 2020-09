Air Namibia torna a volare sulle rotte nazionali

Air Namibia ha ripreso i voli nazionali il 30 agosto scorso. La sospensione dei collegamenti regionali, invece, è estesa fino al 20 settembre prossimo, con lo stop fino al 30 settembre per i voli per Francoforte, a seconda della riapertura delle frontiere internazionali.

La compagnia ha introdotto opzioni flessibili di cambio di prenotazione per i viaggiatori che hanno bisogno di modificare le loro date di viaggio.

La Namibia ha riaperto l’aeroporto internazionale Hosea Kutako ai turisti provenienti da altri Paesi il 1° settembre, con lo scalo che risulta essere unico passaggio obbligato per l’ingresso a destinazione.

Tutti i passeggeri in arrivo devono avere un risultato Pcr negativo non più vecchio di 72 ore prima dell’imbarco per poter entrare nel territorio namibiano. Il turista deve compilare un questionario epidemiologico da presentare insieme all’itinerario completo di viaggio al personale sanitario a terra in aeroporto. Il modulo può essere ottenuto su www.namibiatourism.com.na.

I turisti devono avere anche un’assicurazione di viaggio che copra le cure mediche o un soggiorno medico prolungato inaspettato.