Air Namibia torna a volare sulle rotte domestiche

Air Namibia riprenderà a volare sulle tratte domestiche a partire dal 6 maggio, in seguito all’annuncio della fase 2 sotto lo stato di emergenza. I voli regionali e internazionali, invece, rimangono sospesi fino al 30 giugno.

I passeggeri, quindi, possono ora volare tra Eros e Ondangwa, Rundu, Katima Mulilo, Luderitz, Oranjemund e Walvis Bay. A partire dal 6 maggio i voli per Luderitz e Oranjemund opereranno mercoledì, venerdì e domenica anziché martedì, giovedì e sabato.

Air Namibia effettuerà il test della temperatura obbligatorio su tutti i passeggeri prima dell’imbarco. Inoltre, tutti i passeggeri devono indossare le loro mascherine negli spazi pubblici e durante il volo.

«Incoraggio i nostri viaggiatori a fare le cose in modo diverso. Riduciamo la pressione sulle nostre strade nazionali e utilizziamo i servizi di trasporto aereo», ha affermato Bluemy Hamutenya, direttore generale ad interim dei servizi commerciali di Air Namibia.

Sebbene i voli regionali e internazionali siano sospesi, Air Namibia rimane disponibile per offrire il trasporto aereo attraverso voli charter in tutto il mondo, a fini umanitari, nonché per il trasporto aereo di forniture farmaceutiche, materiali di consumo e tutti i servizi essenziali.

Air Namibia ha introdotto opzioni flessibili di cambio prenotazione per i viaggiatori che devono modificare le date del viaggio. Tutti i biglietti acquistati entro e non oltre il 20 aprile 2020, con date di viaggio fino al 30 giugno 2020, verrà offerto un cambio gratuito a una nuova data di viaggio fino al 30 giugno 2021. I clienti possono modificare le loro prenotazioni online o contattare il Gsa Airconsult.