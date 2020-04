Air Mauritius entra in amministrazione volontaria

Dopo avere cancellato tutti i propri voli domestici e internazionali, Air Mauritius ha scelto la strada dell’amministrazione volontaria. A deciderlo è stato il board del vettore, che in una nota ha sottolineato come l’emergenza da coronavirus ha “eroso completamente le fonti di ricavo”.

Il calo della domanda e le prospettive di ripresa che rimangono confinate alla fine del 2020, non sono però le uniche cause del dissesto della compagnia. Lo stesso board ha infatti riconosciuto che è il business model del vettore a non reggere più, come dimostrano le perdite di 21 milioni di euro nel 2018/19, a cui è seguito un altro “buco” di altri 14 milioni di euro nei successivi nove mesi.

Proprio per raddrizzare la situazione, Air Mauritius aveva istituito nel gennaio 2020 un Transformation Steering Committee.