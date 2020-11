Air Malta, voli garantiti e tutela del business travel

Viste le difficoltà che molte compagnie aeree stanno affrontando e le numerose cancellazioni di collegamenti di questo periodo, Air Malta crea per il prossimo inverno un programma a tutela del business travel.

L’iniziativa si chiama Business Guaranteed e nasce in favore di chi, se autorizzato, è tenuto a partire. Il programma voli è finalizzato a garantire la connettività da e verso Malta, offrendo tariffe di mercato per visitatori, residenti, aziende e operatori sanitari.

Air Malta per la programmazione invernale prevede 8 aeromobili, 21 destinazioni e 156 voli a settimana, per un totale di 568 mila posti a sedere. Dei 156 operativi in calendario, 82 sono riservati al programma Business Guaranteed per assicurare la possibilità di raggiungere Malta anche a fronte di disservizi e annullamenti, senza mai trascurare le misure di sicurezza. I ponti aerei garantiti sono con gli aeroporti di Milano, Roma e Catania.

La compagnia pensa ai rappresentanti di agenzie di viaggi Iata e non Iata, tour operator, incentive house e agenzie Mice con un’offerta speciale a loro dedicata.

«Anche noi di Malta Tourism Authority siamo fermamente convinti che Il traffico business non si debba fermare nonostante la situazione internazionale – dichiara Ester Tamasi, direttrice di Mta Italia – Per questo appoggiamo l’iniziativa di Air Malta a sostegno dei viaggi di lavoro che devono essere garantiti anche in condizioni difficili».