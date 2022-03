Air Malta presenta la summer con 125 voli a settimana













Decolla la stagione estiva di Air Malta, che prevede 125 voli settimanali in 10 Paesi europei e un’offerta complessiva di 1,3 milioni di posti. Tra le novità di quest’anno, la compagnia aerea maltese riprende i collegamenti per Londra Gatwick e Madrid.

Dopo una pausa di oltre un anno, infatti, Air Malta torna con un collegamento quotidiano a Londra Gatwick e uno tre volte a settimana su Madrid. Inoltre verranno assicurati collegamenti su Heathrow con 15 voli di linea settimanali, su Monaco con 12 frequenze settimanali, Roma Fiumicino con dieci voli a settimana, Parigi Orly con nove voli settimanali e sette voli su Charles de Gaulle. Mentre su Amsterdam, Air Malta assicurerà otto voli settimanali.

«Questo ambizioso piano estivo – ha sottolineato David G. Curmi, presidente esecutivo di AirMalta – dimostra la nostra ferma convinzione che i viaggi e il turismo in genere riprenderanno a pieno ritmo già da questa estate. Il forte impegno di Air Malta, sia per il traffico in entrata che in uscita dall’isola, si concentrerà soprattutto sui principali mercati di riferimento che vanno dalla Gran Bretagna all’Italia, fino alla Francia».

Curmi ha poi precisato: «Continueremo a lavorare a stretto contatto con le nostre compagnie aeree partner, quali Air France, airBaltic, Bruxelles Airlines, Austrian Airlines, Ita, Klm, Lufthansa, Czech Airlines, Qatar airways, Swiss e Turkish Airlines, per fornire connettività presso gli hub europei attraverso accordi di codeshare».

Dal canto suo Roy Kinnear, chief commercial officer di Air Malta, ha aggiunto:«I mercati stanno già dando segnali di ripresa in queste ultime settimane, con un maggior volume di prenotazioni. Ora attendiamo la riapertura delle due rotte strategiche, come Londra Gatwick e Madrid, per completare la ripartenza».