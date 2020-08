Air Italy, il governo vara la cassa integrazione per i dipendenti

Il governo inserirà nel prossimo decreto la norma che estende anche ai lavoratori Air Italy la cig già prevista dai precedenti provvedimenti per altre categorie lavorative. È quanto è emerso dal vertice fra il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e le organizzazioni sindacali, che di fatto apre le porte a dieci mesi di ammortizzatori sociali e un percorso per individuare un futuro industriale per i lavoratori in cassa integrazione del vettore.

«Oggi abbiamo compiuto il primo passo significativo per lo stop ai licenziamenti e per la tutela retributiva dei 1500 lavoratori Air Italy», ha detto Claudio Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti. Resta però da definire il percorso da intraprendere sul lungo periodo. Quello relativo al futuro del settore e del personale impiegato nella compagnia, come ha sottolineato Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil: «Ci vuole tavolo interministeriale con Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dei Trasporti e la necessaria presenza delle regioni Sardegna e Lombardia affinché si costruisca un percorso industriale che dia prospettiva ai lavoratori Air Italy».

A questo punto, rimane quindi da definire quale sarà la ricollocazione dei 1.453 lavoratori della compagnia, di cui oltre 500 in Sardegna. Una ricollocazione, che il ministro Catalfo ha garantito verrà presa in considerazione attraverso un tavolo congiunto con gli altri ministeri interessati.