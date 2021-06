Air Horizont lancia i voli di linea da Forlì

👉 Al calendario delle riaperture si accompagnano le Linee guida per un’estate sicura. Dalle attività ricettive alle fiere, passando per le spiagge, fino alle regole per praticare con cautela gli sport della summer, offriamo ai nostri lettori agenti di viaggi una mini-guida per la ripartenza.👉 Stanno per ripartire, nel frattempo, i matrimoni con l’obbligo del certificato verde per gli invitati. E insieme ai ricevimenti, seppur a rilento, tornano in adv i viaggi di nozze con le prime pratiche all’insegna dell’Italia.Infine, via libera del Parlamento europeo al Digital Green Certificate 🟢✔️👉 CLICCA QUI E LEGGI IL GIORNALE DEL 9 GIUGNO 🆕 www.calameo.com/read/000282683dcdf366fa635?authid=qDClRzWHpagI