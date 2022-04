Air France, voli su 200 destinazioni per la summer













Durante l’alta stagione estiva, Air France servirà fino a 196 destinazioni nei 5 continenti, con un programma di voli che rappresenta in media il 90% della capacità dispiegata nello stesso periodo del 2019.

Sulla rete di lungo raggio, l’attività della compagnia sarà trainata dalla forte domanda di voli verso il Nord America, l’Africa, i Caraibi e l’Oceano Indiano, regioni che si sono dimostrate resilienti durante la crisi.

In questo modo, Air France continua ad aumentare la capacità da e verso gli Stati Uniti, la principale destinazione long haul del vettore. Quest’estate opererà quasi 200 voli settimanali verso 14 destinazioni, ovvero il 20% in più rispetto all’estate 2019. Sospeso dall’inizio della crisi, il servizio da Parigi Orly a New York-Jfk ha riaperto il 27 marzo e si aggiunge ai voli per la Grande Mela in partenza da Parigi Charles de Gaulle.

Air France e Delta lanceranno anche un esclusivo servizio navetta tra Parigi Charles de Gaulle e New York Jfk, con otto voli giornalieri. Dall’inizio di giugno, ci saranno partenze regolari ogni una o due ore durante il giorno dalla capitale francese e un servizio quasi ogni ora nel tardo pomeriggio in poi per le partenze dalla Grande Mela.

Air France ha anche ripreso i servizi su Dallas (Texas) con un massimo di cinque collegamenti settimanali. Infine, il 4 maggio, la compagnia aerea lancerà per il secondo anno consecutivo una rotta stagionale tra Parigi Charles de Gaulle e Denver (Colorado), offrendo tre voli a settimana.

In fase di potenziamento anche il network sul Canada, con un aumento della capacità del 25% quest’estate rispetto ai livelli pre-crisi. Il 17 maggio decollerà una rotta senza scalo tra Charles de Gaulle e Quebec City.

In Africa, ci saranno due giornalieri da Parigi-Charles de Gaulle per Abidjan (Costa d’Avorio) e i servizi stagionali per Zanzibar (Tanzania) e Banjul (Gambia) saranno prolungati durante la stagione estiva.

Infine, Air France mantiene la quasi totalità della sua rete in Asia con un numero ridotto di voli. Ulteriori frequenze saranno aggiunte al programma per l’India (Delhi, Bombay, Bangalore e Chennai) per accompagnare la riapertura del Paese ai voli internazionali in vigore dal 27 marzo 2022.

Sulla rete a corto e medio raggio, il vettore francese prosegue la sua strategia di ridistribuzione della capacità sulle rotte verso destinazioni leisure. A luglio e agosto offrirà una capacità simile ai livelli del 2019 con il lancio di 23 rotte stagionali da Parigi-Charles de Gaulle, comprese quelle per Zante (Grecia), Tirana (Albania) e Tenerife (Spagna).

In partenza da Parigi-Orly, per tutta la stagione estiva saranno offerte nuove rotte per Algeri (Algeria, tre voli giornalieri, subordinatamente alle condizioni di riapertura del Paese) e Tunisi (Tunisia, un volo giornaliero dal 29 maggio), oltre ai servizi da Parigi Charles de Gaulle. A luglio e agosto sarà inoltre lanciata una nuova rotta per Palma di Maiorca (Spagna).