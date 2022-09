Air France, tutti i voli dell’inverno 2022-2023

Dopo un’estate all’insegna della forte domanda di viaggi, Air France rilancia la propria rete globale. Nel corso della winter – tra novembre 2022 e marzo 2023 – la compagnia servirà 171 destinazioni, di cui 86 a lungo raggio. L’intera flotta sarà in funzione e i livelli di capacità saranno vicini a quelli dell’inverno 2019.

NUOVA BUSINESS CLASS. Già dalla fine dell’anno proseguirà la virata del vettore francese verso l’alto con l’introduzione delle nuove cabine per il long haul. In particolare, sarà installata una nuova poltrona Business in 12 Boeing 777-300 ER: un vero e proprio letto di quasi due metri. Una porta scorrevole, inoltre, consentirà ai passeggeri di avere un proprio spazio e dunque più privacy

LUNGO RAGGIO. Sul fronte del network, poi, forte la spinta di Air France su Nord America e l’Africa. Oltreoceano, per il secondo inverno consecutivo, la compagnia francese opererà un servizio diretto tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Montréal (Canada), a partire dal 22 ottobre 2022, con due voli settimanali operati con Airbus A320.

Dal 12 dicembre partirà, invece, il servizio diretto giornaliero tra l’hub di Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto New York-Newark Liberty operato con Boeing 777-200 ER, collegamento che segna il ritorno del vettore sullo scalo. Questo si aggiungerà al prodotto “Shuttle” offerto tra Parigi-CdG e New York John F. Kennedy (Jfk) con 6 voli giornalieri operati da Air France e 2 dal suo partner in Skyteam Delta Air Lines.

Infine, la rotta estiva Parigi-Dallas sarà estesa per la stagione invernale con 3 voli settimanali operati con 777-200 ER.

In Africa, Air France riprenderà i voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Città del Capo (Sudafrica), sospesi dall’inizio della crisi Covid, a partire dal 30 ottobre. Saranno in tutto 3 voli settimanali saranno operati con Boeing 787-9. Oltre a Città del Capo, Air France serve Johannesburg in Sudafrica con 7 voli settimanali.

In Oriente, nel quadro della graduale riapertura delle frontiere giapponesi, Air France ha riattivato a settembre i suoi voli tra Parigi e Tokyo Haneda (Giappone) con 5 frequenze settimanali. Quest’inverno sarà servito anche l’aeroporto di Tokyo Narita con voli fino a cinque volte a settimana .

CORTO E MEDIO RAGGIO. Sulle tratte più brevi, l’inverno di Air France sarà caratterizzato dallo sviluppo dell’offerta verso le destinazioni neve e il Nord Africa.

Dal 30 ottobre, la compagnia lancerà una nuova rotta tra Parigi Orly e Casablanca, con un volo giornaliero operato con Airbus A320. Nella stessa data, la rotta Nizza-Londra Heathrow, finora operata solo durante il periodo di punta estivo, diventerà un servizio annuale, con un volo giornaliero operato con Airbus A320.

Inaugurata nel 2021, la rotta stagionale da Parigi Charles de Gaulle a Rovaniemi (Finlandia) riprenderà quest’anno dal 27 novembre con massimo un volo giornaliero operato con Airbus A320 durante il periodo natalizio.

Il 10 dicembre 2022, poi, quattro nuove destinazioni si uniranno alla rete di Air France: Kittilä (Finlandia) e Tromsø (Norvegia), entrambi serviti una volta a settimana, rispettivamente con A320 e Airbus A319; Innsbruck e Salisburgo (Austria), con rispettivamente 2 e 1 volo settimanale operato con Embraer 190 a partire dal 10 dicembre 2022.

Infine, le rotte estive Parigi Orly-Tunisi (Tunisia), Marsiglia-Algeri (Algeria), Tolosa-Algeri (Algeria) e Tolosa-Orano (Algeria) saranno prolungate per la stagione invernale.