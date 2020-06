Air France, tornano i collegamenti Napoli-Parigi

A partire dall’8 giugno Air France riprenderà gradualmente i collegamenti dall’aeroporto di Napoli per arrivare, entro la fine del mese, a operare un volo al giorno per Parigi Charles de Gaulle.

«Ritornare a volare in Italia è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, anche a Napoli», dichiara Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean.

La rete europea, si legge nel comunicato stampa della compagnia aerea, è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo.

Riguardo i possessori di tessere Flying Blue, per tutti i soci lo status Elite sarà mantenuto fino a febbraio 2021, mentre per gli Explorer la scadenza delle miglia è stata posticipata al 31 dicembre prossimo.