Air France, rotta Pisa-Parigi per l'estate













Air France aumenta i voli dall’Italia e dal 5 luglio al 29 agosto collegherà l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa a Parigi Charles de Gaulle.

«La situazione epidemiologica in Europa e il proseguire spedito del piano vaccinale ci fa ben sperare in una certa vivacità del settore turistico durante la stagione estiva, quanto meno sul medio raggio – dice Stefan Vanovermeir, dg Air France-Klm East Mediterranean – Siamo estremamente felici di inaugurare questo nuovo collegamento tra Pisa e Parigi grazie al quale i passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello di Pisa potranno connettersi al network globale di Air France e i turisti raggiungere più facilmente una delle regioni più belle del mondo e la sua splendida costa».

Il nuovo collegamento sarà operato il martedì, giovedì e la domenica in Airbus A318 con una capacità di 131 posti.

Per Toscana Aeroporti, “l’avvio di nuovi collegamenti in questo periodo rappresenta una grande e concreta speranza per il vicino rilancio del settore aereo, particolarmente importante per il nostro territorio. Siamo felici di questa nuova partenza e orgogliosi di continuare a collaborare con Air France”.

Air France offre biglietti modificabili al 100% per tutti i viaggi fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono modificare la prenotazione gratuitamente o ottenere un credito rimborsabile se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il cliente può scegliere di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo o ricevere un voucher di credito, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

Air France si impegna inoltre a garantire le migliori condizioni di sicurezza sanitaria durante tutto il viaggio fin dall’arrivo in aeroporto. A bordo e durante il viaggio è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. In cabina l’aria viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di ricircolo dell’aria degli aeromobili Air France è dotato di filtri Hepa. Sono state rafforzate le procedure di pulizia degli aeromobili, con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavoli e schermi prima di ogni volo.