Air France rinnova la flotta con aeromobili green













Air France continua a integrare nella propria flotta aeromobili di ultima generazione, con migliori prestazioni economiche e ambientali e continua il suo rinnovamento con l’arrivo del suo decimo A220-300.

Entro il 2030, questi aeromobili costituiranno il 70% della flotta di Air France – rispetto al 7% di oggi – grazie a un ambizioso piano di investimenti di un miliardo di euro all’anno.

Nei giorni scorsi ha operato il suo primo volo commerciale per Venezia e quest’estate, l’Air France Airbus A220-300 servirà Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera (Germania), Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Roma, Napoli e la stessa Venezia (Italia), Barcellona, Valencia e Madrid (Spagna), Lisbona (Portogallo), Copenaghen (Danimarca), Atene (Grecia), Helsinki (Finlandia), Vienna (Austria), Varsavia (Polonia) e Stoccolma (Svezia) in partenza dall’hub Air France di Parigi-Charles de Gaulle.

Il primo modello di questo aereo molto green sfoggia il suo nuovo nome Auvers-sur-Oise nella parte anteriore della fusoliera, in riferimento alla città a nord di Parigi, conosciuta a livello internazionale per i paesaggisti e i pittori impressionisti.

Da qui alla fine del 2025, 60 A220-300 sostituiranno gradualmente alcuni degli aerei a medio raggio di Air France. Con un massimo di 15 consegne programmate ogni anno, questo è l’ingresso in flotta di un aeromobile più veloce nella storia di Air France.

Questo aereo ha 148 posti, in una configurazione 3-2 che offre all’80% dei clienti un posto vicino al finestrino o nel corridoio. Il sedile è il più ampio del mercato per gli aerei a corridoio singolo. Reclinabile e con poggiatesta regolabile, è rivestito in pelle e dotato di schiume ergonomiche per un maggiore comfort.

La cabina è decorata con i colori distintivi di Air France: sfumature di blu, una forte presenza di bianco che fornisce luce e contrasto e una punta di rosso simboleggiano l’eccellenza e il know how della compagnia aerea. Il corridoio centrale è ampio, consentendo ai clienti di muoversi a proprio agio. Grandi finestrini panoramici forniscono luce naturale per tutta la durata del viaggio.