Air France presenta il suo primo Airbus A220-300













Air France ha preso in consegna il primo Airbus A220-300, ultimo aereo della flotta della compagnia sulla sua rete a corto e medio raggio. Dopo l’introduzione dell’A350 per le tratte a lungo raggio, il vettore continua a rinnovare la sua flotta ed entro il 2025 avrà integrato i 60 A220-300 ordinati nel 2019 per sostituire gradualmente gli A318 e A319 nonché diversi A320.

Oltre a quest’ordine di acquisto, Air France ha ulteriori 30 opzioni e 30 diritti di acquisto. «Questo nuovo aereo dalle prestazioni energetiche ineguagliabili rappresenta una risorsa importante – ha dichiarato Benjamin Smith, ceo di Air France-Klm – Ad oggi, il rinnovo della flotta è la principale fonte di riduzione delle emissioni di CO2, ed è per questo che continuiamo a investire in aerei di ultima generazione. Stiamo anche attivando tutte le leve a nostra disposizione, come i carburanti sostenibili o l’ecopilotaggio, per contribuire alla decarbonizzazione del settore aereo e per posizionarci come leader di un’aviazione più sostenibile».

Chiamato Le Bourget, in omaggio alla città a nord di Parigi che è profondamente legata all’industria dell’aviazione, l’aereo sfoggia l’emblematica livrea di Air France. Inoltre presenta il cavalluccio marino alato sulla parte anteriore della fusoliera e sulle estremità alari, simbolo che incarna il mito della fondazione della compagnia. A partire dal 31 ottobre 2021, l’A220-300 volerà verso Milano Linate, Venezia, Berlino, Barcellona e Madrid a partire dall’hub di Parigi-Charles de Gaulle.

Durante la stagione invernale 2021- 22, l’aeromobile estenderà progressivamente la sua rete a Bologna, Roma, Lisbona e Copenhagen.

L’Airbus A220-300 di Air France dispone di 148 posti, in una configurazione 3-2 (5 posti trasversali) che offre all’80% dei clienti un posto vicino al finestrino o al corridoio. Dispone di due cabine di viaggio, Business ed Economy, e dell’accesso ad Air France Connect, il servizio wifi di bordo della compagnia.

Come su tutta la flotta Air France, l’aria della cabina è rinnovata ogni tre minuti grazie a un sistema di riciclo dell’aria con filtro Hepa (High Efficiency Particulate Air) che elimina il 99,9% delle particelle e dei virus.