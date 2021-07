Air France lancia il servizio verifica documenti sanitari “Ready to Fly”













Air France lancia “Ready to Fly“, un servizio che permette ai clienti di assicurarsi di avere tutti i documenti sanitari richiesti prima di andare all’aeroporto.

Dall’inizio della pandemia, la compagnia fornisce assistenza ai clienti permettendo loro di verificare facilmente i documenti sanitari richiesti dalle autorità del Paese di destinazione e fornisce informazioni aggiornate in tempo reale sul sito.

Con “Ready to Fly”, il vettore fa un passo avanti: qualche giorno prima della partenza, i passeggeri ricevono una mail che li invita a caricare i documenti sanitari su una piattaforma online di Air France. Questi documenti vengono controllati e, se completi e corretti, il cliente riceve un messaggio di conferma. Le carte d’imbarco emesse saranno allora contrassegnate con la dicitura “Ready to Fly”, in modo che possano essere trattate rapidamente dallo staff Air France in aeroporto il giorno della partenza.

Se un documento dovesse risultare mancante o incompleto, i clienti vengono avvisati con un messaggio di notifica che li invita a trasmettere i dati mancanti o a presentarli all’aeroporto il giorno del loro viaggio.

È un servizio gratuito e facoltativo, che assicura anche un percorso più fluido del cliente in aeroporto, eliminando i successivi controlli.

Testato con successo a giugno, “Ready to Fly” è disponibile a partire dal 17 luglio sui voli da Parigi verso la Corsica e le destinazioni francesi d’oltremare, prima di essere gradualmente introdotto nel corso dell’estate in un numero sempre crescente di destinazioni.