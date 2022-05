Air France-Kml, operazione cargo per conquistare Ita













Il gruppo Air France-Klm e il gruppo Cma Cgm (terzo player del trasporto merci dopo Msc e Maersk) hanno annunciato la firma di una partnership strategica a lungo termine nel mercato del trasporto aereo cargo: un accordo che, secondo alcuni analisti, potrebbe anche nascondere una mossa di avvicinamento all’acquisizione di Ita Airways e in netta competizione con il polo Msc-Lufthansa.

L’accordo esclusivo per 10 anni vedrà entrambe le parti combinare le loro reti cargo complementari e Cma Cgm diventerà un nuovo azionista di riferimento di Af-Klm acquisendo fino al 9% del capitale sociale della holding franco-tedesca. Questo investimento potrebbe essere effettuato nell’ambito del previsto aumento di capitale di Air France-Klm, come annunciato il 17 febbraio 2022.

L’iniziativa – secondo il quotidiano francese Le Monde – va inquadrata anche come una risposta alla sinergia di Lufthansa e Msc nella gara per acquisire la maggioranza di Ita Airways. L’operazione, infatti, potrebbe essere utile a rafforzare l’offerta del Gruppo franco-olandese (insieme al fondo Certares) e rilanciare le chance nei confronti del duo italo-tedesco.

I due Gruppi, quindi, si uniranno e gestiranno esclusivamente la capacità di aeromobili full-freighter delle rispettive compagnie aeree composta inizialmente da una flotta di 10 aeromobili full-freighter e un ulteriore combinato di 12 aeromobili su ordinazione. La partnership commerciale, inoltre, copre anche la capacità dei velivoli del ventre di Air France-Klm, inclusi oltre 160 velivoli a lungo raggio.

Per Rodolphe Saadé, presidente e ceo del Gruppo Cma Cgm, ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto di questa partnership strategica che ci consente di accelerare in modo significativo lo sviluppo della nostra divisione aerea, Cma Cgm Air Cargo, che è stata creata appena più di un anno fa, e per posizionare le nostre due società tra i principali attori mondiali nel trasporto aereo di merci. Questa partnership è pienamente in linea con la strategia di Cma Cgm e la sua ambizione di diventare un leader nella logistica integrata, a vantaggio dei suoi clienti. Attraverso la nostra partecipazione nella società, Air France-Klm potrà contare su di noi per supportare il suo sviluppo futuro».

Il ceo del gruppo Air France-Klm, Benjamin Smith ha ricordato come «questa partnership rafforzerà ed amplierà significativamente la posizione del Gruppo nel settore del trasporto aereo di merci. Sono anche estremamente lieto che Cma Cgm abbia deciso di investire direttamente nel Gruppo Air France-Klm, dimostrando una forte testimonianza della loro fiducia nel futuro successo del nostro Gruppo».