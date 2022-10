Air France-Klm, Tramus: «Italia strategica. Vicini ai livelli pre Covid»

Esordio in fiera a Rimini per la nuova general manager di Air France-Klm per i Paesi dell’East Mediterranean, Eleonore Tramus, che insieme al direttore commerciale Wouter Gregorovitch ha presentato i piani per l’inverno del gruppo franco-olandese.

«Continuiamo a investire sull’Italia che è un nostro mercato strategico – ha sottolineato Tramus incontrando la stampa – e per l’inverno stiamo ampliando la nostra rete di collegamenti soprattutto su alcune direttrici, con l’obiettivo di avvicinarsi ai livelli pre pandemia. Dopo anni turbolenti siamo fiduciosi di poter affrontare il futuro con sempre maggior ottimismo». La manager, che gestisce i mercati di Italia, Malta, Albania, Grecia, Cipro, Turchia e Israele, ha sottolineato la capillare presenza del Gruppo nel nostro Paese: «La mia divisione è presente in 7 Paesi e copre 18 aeroporti, di cui ben 14 in Italia, opera più di 500 voli a settimana e conta più di 200 dipendenti».

L’INVERNO DI AIR FRANCE E KLM

L’operativo winter di Air France, nel dettaglio, prevede un totale di 171 rotte con 5 novità: il nuovo collegamento per l’aeroporto Newark-New York, i voli per Salisburgo e Innsbruck, insieme a Kittilä in Finlandia e Tromsø in Norvegia. Il volo giornaliero tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark decollerà il 12 dicembre con Boeing 777-200 ER, e si aggiunge al servizio disponibile tra Parigi Cdg e New York Jfk con 6 voli giornalieri. Infine, la rotta estiva Parigi Charles de Gaulle-Dallas sarà estesa per la stagione invernale con tre voli settimanali operati da 777-200 ER.

Entro fine anno, inoltre, verranno lanciate le nuove cabine Af per il lungo raggio. In linea con la strategia di posizionamento up-level del vettore, verrà installata una nuova poltrona Business che si trasforma in un vero e proprio letto lungo quasi 2 metri su 12 Boeing 777-300 ER. Sul lungo raggio, infine, tornano anche i collegamenti su Città del Capo e Tokyo Haneda.

La compagnia Klm, invece, prevede una stagione invernale con un network di 163 destinazioni servite: 92 europee e 71 intercontinentali. Le nuove destinazioni saranno Nantes, Rovaniemi, Aarhus e Katowice. Quest’inverno la compagnia continuerà ad operare i suoi voli per Austin, nuova destinazione introdotta durante l’estate 2022. Rispetto all’operativo dello stesso periodo 2019, Klm aumenta poi in maniera decisa l’offerta posti sulle rotte verso il Nord America.

Il vettore olandese, poi, ha lanciato la Premium Comfort; nuova classe intermedia che risponde alle esigenze sia dei viaggiatori business che leisure, offrendo più spazio, comfort e privacy rispetto alla Economy. La Premium Comfort è una cabina completamente nuova, con una poltrona totalmente nuova, nuovi servizi e un nuovo concetto di ristorazione su cui Klm punta per migliorare l’esperienza dei propri clienti che viaggiano sui voli intercontinentali. Il primo aeromobile dotato della nuova Premium Comfort è già operativo sulle rotte verso il Nord America ed entro il 2024 la trasformazione verrà completata sull’intera flotta Klm di Boeing 777 e 787 verso le rotte intercontinentali.

LA PARTNERSHIP CON CHATEAU D’AX

Il vettore olandese ha poi presentato in anteprima a Rimini la sua partnership con Chateau d’Ax con il lancio di un concorso per promuovere proprio la Premium Comfort. «Dopo i quattro anni di appassionata collaborazione con Armata di Mare, siamo contenti di annunciare un nuovo progetto che ci vede al fianco del brand italiano Chateau d’Ax – afferma Wouter Gregorowitch – L’idea nasce dalla nostra esigenza di fare conoscere alla clientela italiana la nuova classe Premium che offre un nuovo standard di servizio, maggior spazio e privacy e che sarà disponibile sui voi Klm intercontinentali a partire da questo autunno».

Il Gruppo ha lanciato quindi un’iniziativa promozionale in cui i clienti sono invitati a recarsi nei punti vendita Chateau d’Ax in Italia e San Marino, farsi una foto con la poltrona “KubAx”, e quindi potere partecipare al concorso. Le foto dovranno essere caricate sul sito “ScattaeVola” dal 15 ottobre al 31 dicembre 2022 per partecipare all’estrazione di fantastici premi Chateau d’Ax e Klm. La partecipazione è gratuita e darà la possibilità di vincere anche un viaggio Klm per due persone a New York, volando nella nuova classe, come primo premio del concorso oltre ad un divano Smart e altri premi Chateau d’Ax.