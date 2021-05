Air France-Klm sigla un accordo con Epta per lo sviluppo del biocarburante













Air France-Klm e il Gruppo Epta hanno firmato un accordo a favore dello sviluppo del biocarburante. Si tratta di un agreement, tra i primi in Europa, che vede la multinazionale specializzata nella refrigerazione commerciale supportare il Corporate Biofuel Program della compagnia franco-olandese.

«La produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione è molto importante per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO₂ nel nostro settore. Air France-Klm non è l’unica a voler rendere le proprie operazioni più sostenibili e aziende come Epta ce lo dimostrano. Grazie a questo accordo saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi molto più rapidamente, stimolando la disponibilità di carburante per aviazione sostenibile su larga scala rendendone il prezzo più competitivo rispetto ai combustibili fossili», ha affermato Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean.

«Aderiamo con orgoglio al Corporate Biofuel Program di Air France-Klm. L’iniziativa è perfettamente in linea con nostro il piano di sviluppo responsabile. Sostenibilità e attenzione all’ambiente sono aspetti cardine della strategia del Gruppo Epta, che si declinano in ogni ambito della vita aziendale: dall’impegno nello sviluppo di prodotti a basso impatto realizzati secondo i principi dell’economia circolare, agli investimenti per rendere i nostri stabilimenti fabbriche green, fino alla promozione di iniziative virtuose, come la partnership con Air France-Klm», ha dichiara Mariaserena Nocivelli, membro del cda di Epta.

L’accordo fa parte del programma aziendale Saf (Sustainable Aviation Fuel) lanciato da Air France-Klm per proporre alle aziende di svolgere un ruolo attivo nel futuro dei viaggi sostenibili. Attraverso l’iniziativa, i clienti corporate, dopo aver stimato le emissioni di CO₂ associate ai loro viaggi, possono determinare il contributo annuale che desiderano apportare a tale programma.

Investendo in Saf, le aziende intraprendono azioni concrete per ridurre le emissioni di CO₂ e contribuiscono alla transizione verde del trasporto aereo supportando soluzioni innovative.