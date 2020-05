Air France-Klm, perdite per 1,8 miliardi nel primo trimestre

In attesa di poter recuperare i livelli di traffico precedenti allo scoppio della pandemia (“ci vorranno diversi anni prima che succeda”, il commento del ceo Benjamin Smith), il Gruppo Air France-Klm ha registrato una perdita netta di 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno finanziario.

La perdita del primo trimestre, si legge in una nota,è stata più di cinque volte superiore a quella di 324 milioni di euro registrata un anno prima. Comprende, in particolare, 455 milioni di euro di acquisti anticipati di carburante che alla fine non sono stati consumati a causa della crisi. Il Gruppo franco-olandese, che ha appena ricevuto dai rispettivi governi oltre 10 miliardi di aiuti pubblici per superare le difficoltà legate alla pandemia, non prevede però un miglioramento dei conti neppure nel secondo trimestre dell’anno, quando la caduta del traffico sarà del 95%.

«L’anno era iniziato molto bene, con risultati soddisfacenti a gennaio e febbraio. Poi il crollo, tanto che neppure per il resto del 2020 ci aspettiamo una ripresa che vada oltre l’80% dello scorso anno», ha sottolineato il cfo del Gruppo Frederic Gagey.