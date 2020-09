Air France-Klm, Gregorowitsch è il direttore commerciale per l’Italia

È Wouter Gregorowitsch il nuovo direttore commerciale Air France-Klm per l’East Mediterranean establishment, che comprende Italia, Grecia, Cipro, Turchia, Israele, Malta e Albania.

Wouter, 33 anni, sposato e con un figlio, è entrato prima in Klm nel 2015 e poi nel Gruppo Air France-Klm nel 2017 dove ha acquisito una forte esperienza nelle attività commerciali e di vendita ricoprendo diversi incarichi nei settori Pricing e Revenue Management, Sales, Engineering & Maintenance e Ground Services.

Da settembre 2018 ad agosto 2020 ha ricoperto il ruolo di Country Manager del Gruppo per l’Indonesia e la Thailandia.

«Sono onorato di questo mio nuovo ruolo all’interno del Gruppo. Il periodo particolarmente difficile per il settore aereo e l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm rappresentano per me una grande e affascinante sfida», ha dichiarato il manager.