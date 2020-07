Air France-Klm, dal 1° agosto rimborsi via gds per le adv

Il Gruppo Air France-Klm offrirà alle agenzie di viaggi la possibilità di richiedere rimborsi per i voli cancellati tramite gds. Un nuovo meccanismo, questo, che sarà lanciato il 1° agosto.

L’annuncio è arrivato durante un webinar dedicato agli adv spagnoli da Asunción Pérez, direttore vendite del Gruppo in Spagna, che secondo quanto riportato da hosteltur.com, «questa nuova opzione di rimborso del volo faciliterà il lavoro post vendita al cliente».

Pérez sostiene che le ripercussioni della crisi da coronavirus in termini di complessità della gestione del trasporto aereo vanno combattute anche mettendo mano, in modo considerevole, alle politiche di cancellazione, che oggi devono essere senz’altro più flessibili.

Quindi, in uno scenario come quello attuale, Asunción Pérez conferma come sia “importante che le agenzie di viaggi sappiano di avere una vasta gamma di possibilità in caso di volo cancellato, tra cambio biglietto, voucher o anche il rimborso in denaro.