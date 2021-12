Air France-Klm, accordo Ndc con Travelport













Accordo raggiunto tra Travelport ed Air France-Klm su Ndc. La partnership commerciale permetterà al gruppo aereo la distribuzione dei contenuti Ndc delle compagnie di casa attraverso Travelport+, la piattaforma di distribuzione e travel retailing di nuova generazione firmata Travelport.

I contenuti Ndc verranno installati a partire dall’inizio del 2022, con l’inserimento graduale delle varie funzionalità.

Dunque, gli agenti di viaggi che sigleranno un accordo di accesso con Air France-Klm saranno in grado di accedere a questi contenuti e servizi in un flusso di lavoro integrato, attraverso i point-of-sale Smartpoint oppure attraverso connessioni Api.

Per Pieter Bootsma, chief revenue officer di Air France-Klm, si tratta di «uno step importante nella nostra strategia di distribuzione, che va a completare il nostro network esistente di distribuzione Ndc. Ndc è un’innovazione chiave per il gruppo perché permette ai nostri clienti di beneficiare di offerte più attraenti e su misura, uno step tecnologico che apre nuove prospettive di vendita per il futuro».