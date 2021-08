Air France inaugura la lounge al terminal 2F di Paris Charles de Gaulle













Air France ha aperto la nuovissima lounge del terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle. Si trova nel terminal Schengen da cui partono anche i voli per l’Italia.

Dedicata ai clienti Business e ai soci Flying Blue Elite Plus che viaggiano sulla rete Schengen a corto e medio raggio di Air France, la lounge è tra le più grandi della compagnia, con una superficie di 3.000 m² e 570 posti a sedere distribuiti su due livelli. Situata tra le due zone d’imbarco del terminal è aperta dalle 5.30 alle 22. Chi viaggia in cabina Economy può accedervi con un supplemento di 35 euro.

L’intero spazio e la maggior parte dei mobili sono stati progettati dall’agenzia Jouin Manku, fondata dall’architetto canadese Sanjit Manku e dal designer francese Patrick Jouin.

Main theme è l’idea di levitazione e leggerezza, per offrire ai clienti della compagnia aerea un momento sospeso nel tempo e permettere loro di godere di un totale relax prima dell’imbarco. La lounge si propone come oasi di pace e serenità nel cuore dell’aeroporto; ha caratteristiche curve e atmosfera rilassante, è aperta e ariosa. È adatta per riposare, rinfrescarsi, lavorare o godersi qualcosa da mangiare e da bere.

I materiali utilizzati, tra cui pietra lavica, legno, pelle e altri tessuti, sono stati scelti per durare nel tempo. I mobili sono solidi e funzionali, concepiti per offrire un comfort ottimale. In evidenza ci sono i colori caratteristici di Air France: tonalità di blu, una forte presenza di bianco e un accenno di rosso.

Dopo aver attraversato una passerella, i clienti vengono accolti dai team Air France all’ingresso. Per garantire la scorrevolezza, dei totem permettono ai passeggeri di scannerizzare la carta d’imbarco e di accedere direttamente alla lounge. C’è uno spazio per il deposito bagagli e una vetrina che propone gli accessori di viaggio Air France Shopping.

I clienti trovano poi una gigantesca scultura che collega reception e lounge. Quest’opera d’arte, ispirata alle ali di un aereo, simboleggia il volo, la tecnologia e l’avanguardia. Nel cuore della lounge, si apre un’ampia vista sulla pista. Un’enorme finestra curva domina tutto lo spazio e lascia entrare una luce nordica.

Il wifi è disponibile gratuitamente, così come le prese per ricaricare i dispositivi mobili. Un’area dedicata ai clienti Flying Blue Ultimate, accessibile direttamente dalla reception, offre un servizio personalizzato e dispone di sale private.

Per quanto riguarda la ristorazione, chioschi gourmet si trovano su ogni livello: dai toni champagne ramato, promuovono la raffinatezza e la convivialità della cucina francese. L’offerta cambia durante il giorno. Per uno spuntino veloce: mini panini, insalate e quiche calde. C’è anche un banco dedicato con frittelle al mattino, piatti del giorno preparati da uno chef all’ora di pranzo, così come un servizio di aperitivo. Formaggi e dessert completano l’offerta pensata nello spirito di un bistrot francese. La carta dei vini, scelta da Paolo Basso, miglior sommelier del mondo nel 2013, offre un’ampia selezione di vini e champagne. Infine, un’area detox offre una vasta gamma di tisane.

In un approccio eco-responsabile, Air France privilegia i prodotti regionali e stagionali. Inoltre, per limitare l’uso della plastica monouso, la compagnia mette a disposizione fontane d’acqua in tutta la lounge.

Nel cuore del salone, una scala invita gli ospiti a scoprire il piano superiore. Qui i viaggiatori trovano aree relax. C’è una zona con grandi e comode sedie a sdraio e luci soffuse, con poltrone reclinabili.

Un’area Clarins offre trattamenti di bellezza o di radiosità express: trattamenti viso su misura di 20 minuti sono disponibili per prepararsi al volo. Infine, è disponibile un’area benessere con dieci docce e uno spogliatoio.

Nell’ambito del programma “Air France Protect“, la compagnia aerea garantisce le misure sanitarie più rigorose in ogni fase del viaggio. È obbligatorio indossare una mascherina chirurgica nella lounge, il disinfettante per le mani è disponibile in tutta l’area. Vicino alla zona di ristorazione self service, gli utensili di servizio vengono cambiati regolarmente. Infine, poiché l’offerta stampa è limitata, i clienti sono invitati a scaricare l’applicazione Air France Play per consultare giornali e riviste.